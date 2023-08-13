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Стерлинг и Салах попали в стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 1-го тура АПЛ 

Команды встретятся сегодня, 13 августа, в Лондоне. 
13 августа 2023 17:52
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Челси» и «Ливерпуля» назвали стартовые составы команд на матч 1-го тура чемпионата Англии.

«Челси»: Санчес, Дисаси, Колвилл, Силва, Джеймс, Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Диаз, Салах, Жота.

Добавим, очная встреча между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт в воскресенье, 13 августа, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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