Шунин поздравил Захаряна с переходом в «Реал Сосьедад»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Вчера на предматчевой теории все его подкалывали, все уже знали. Везде в новостях писали, что Арсен уходит. Главный тренер поздравил его. Пожелаем Арсену удачи. Если ему станет сложно, соскучится по нам, пускай возвращается обратно. Мы всегда его будем ждать. Мы будем скучать. Он классный футболист. Я хотел бы пожелать ему получить там удовольствие, поиграть в хорошей команде, в сильном чемпионате. Конечно, пусть возвращается обратно и спортивную карьеру заканчивает у нас в «Динамо», — цитирует Шунина «Спорт-Экспресс».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.