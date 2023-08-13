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«Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» в первом официальном матче Кузяева в Лиге 1

Российский футболист был заменён в концовке.
13 августа 2023 18:03
автор: Максим Скороходов

«Гавр» в гостевом матче 1-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Монпелье» со счётом 2:2.

За «Гавр», в котором с нового сезона будет играть российский полузащитник Далер Кузяев, забивали Готье Льорис (5-я минута) и Самуэль Грандсир (90+1), у хозяев дублем отметился Акор Адамс (59, 60).

Кузяев в первом официальном матче за «Гавр» вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.

Команда российского футболиста в следующем туре чемпионата Франции примет 20 августа «Брест». «Монпелье» днём ранее сыграет в гостях с «Лионом».

Лига 1

2-й тур

«Монпелье» (Монпелье) «Гавр» (Гавр) 2:2 (0:1)

Гол: Адамс, 59, 60 Льорис, 5; Грандсир, 90+1

источник: «Советский спорт»
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