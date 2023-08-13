«Тоттенхэм» без Кейна сыграл вничью с «Брентфордом»

«Тоттенхэм» в гостевом матче 1-го тура АПЛ сыграл вничью с «Брентфордом» со счётом 2:2.

В составе «шпор» забивали Кристиан Ромеро (11-я минута) и Роял Эмерсон (45+4), у «пчел» Брайан Мбемо, реализовав пенальти (26), и Йоан Висса (37).

В следующем туре «Брентфорд» ждёт выездной матч с «Фулхэмом» а «Тоттенхэм» — домашний с «Манчестер Юнайтед». Обе игры пройдут 19 августа.

АПЛ

1-й тур

«Брентфорд» (Брентфорд) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:2 (2:2)

Голы: Мбемо, 26 (пен.); Висса, 37 — Ромеро, 11; Эмерсон, 45+4