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«Тоттенхэм» без Кейна сыграл вничью с «Брентфордом»

Лидер «шпор» перешёл в «Баварию».
13 августа 2023 18:11
автор: Максим Скороходов

«Тоттенхэм» в гостевом матче 1-го тура АПЛ сыграл вничью с «Брентфордом» со счётом 2:2.

В составе «шпор» забивали Кристиан Ромеро (11-я минута) и Роял Эмерсон (45+4), у «пчел» Брайан Мбемо, реализовав пенальти (26), и Йоан Висса (37).

В следующем туре «Брентфорд» ждёт выездной матч с «Фулхэмом» а «Тоттенхэм» домашний с «Манчестер Юнайтед». Обе игры пройдут 19 августа.

АПЛ

1-й тур

«Брентфорд» (Брентфорд) «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 2:2 (2:2)

Голы: Мбемо, 26 (пен.); Висса, 37 — Ромеро, 11; Эмерсон, 45+4

источник: «Советский спорт»
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