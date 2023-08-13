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«Зенит» обыгрывает «Факел» после первого тайма матча 4-го тура РПЛ 

Сине-бело-голубые ведут благодаря голу Ивана Сергеева. 
13 августа 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

Завершился первый тайм матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Факелом», который проходит в Санкт-Петербурге.

Отметим, первая половина встречи закончилась при счёте 1:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Единственный гол в первом тайме забил нападающий питерского клуба Иван Сергеев на 16-й минуте.

В настоящее время «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трёх матчей. «Факел» находится на последней, 16-й позиции, не имея очков в своём активе.

источник: «Советский спорт»
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