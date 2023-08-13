Сёмин рассказал, что посоветовал Арсену Захаряну перед переходом в «Реал Сосьедад»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее московский клуб подтвердил трансфер 20-летнего футболиста в команду из Сан-Себастьяна.

«Мне очень приятно, что Захарян едет в такой прекрасный клуб и красивый город. Сегодня на матче сказал ему учить язык — это основа для каждого профессионального игрока. Без языка сложно понимать тренера, партнёров по команде и вообще чувствовать себя комфортно в другой среде. У него есть всё, чтобы заиграть в этом клубе — он отличный игрок», — приводит слова 76-летнего специалиста Sport24.ru.

Добавим, за свою карьеру в «Динамо» Захарян принял участие в 89 матчах, отметился 19 забитыми мячами и отдал 25 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.