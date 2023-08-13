Гарри Кейн прокомментировал свою адаптацию в составе «Баварии» 

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о возможной вынужденной адаптации к футболу в Германии.

«Очевидно, что я провел всю свою карьеру, всю свою жизнь в Англии и в премьер-лиге, поэтому мне может потребоваться время на адаптацию, чтобы привыкнуть к новому чемпионату. Для меня главное — освоиться настолько, насколько это возможно. Я делал это на протяжении всей своей карьеры и я сделаю это здесь», — приводит слова 30-летнего игрока TheNationalNews.

Добавим, «Бавария» объявила о трансфере Кейна из «Тоттенхэма» в субботу, 12 августа. Англичанин подписал контракт с мюнхенской командой на четыре года. Будучи игроком «шпор» он провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи.