Агент Сафонов прокомментировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит. Футбол — это бизнес. Нет игроков, которые не продаются. Роналду, Месси и Мане поехали в Саудовскую Аравию, Захарян мечтал играть в Испании, он свою мечту осуществил. Я хочу ему только удачи пожелать. «Реал Сосьедад» — это большой клуб, где играл Карпин и Хохлов. Дай бог, чтобы у него пошло. Захарян нуждался в перезагрузке после «Челси». Были моменты, когда его просто утомили, туда продадим, сюда продадим. Надеюсь, что ничего не сорвётся и трансфер состоится, а «Реал Сосьедад» станет клубом-трамплином для дальнейшего роста», — цитирует Сафонова Metaratings.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.