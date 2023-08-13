Стало известно, где может продолжить карьеру Роберто Манчини 

Национальная команда Саудовской Аравии рассчитывает пригласить на должность главного тренера Роберто Манчини. Об этом сообщает издание «Аль-Рияд».

Сегодня стало известно, что специалист подал в отставку с поста наставника сборной Италии.

Как утверждает источник, аравийская сборная предложила итальянцу соглашение на три года. Сообщается, что стороны проведут переговоры на следующей неделе.

Добавим, помимо сборной Италии, Манчини тренировал «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Лацио» и «Фиорентину». В его послужном списке титул чемпиона мира, трофеи АПЛ и Серии А.