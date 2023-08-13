Голы Сергеева и Мантуана принесли «Зениту» домашнюю победу над «Факелом» в матче РПЛ 

«Зенит» на своём поле уверенно обыграл «Факел» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Автором забитых мячей в прошедшей игре стали форвард петербуржцев Иван Сергеев, который отличился на 16-й минуте, и полузащитник Густаво Мантуан, записавший гол на свой счёт на восьмой добавленной минуте ко второму тайму.

Таким образом, «Зенит» набирает семь очков и поднимается на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» идёт на последней, 16-й строчке без очков.

В следующем туре питерский клуб отправится в гости к «Спартаку» (20 августа), а «факелоны» в тот же день сыграют на выезде с «Пари НН».

РПЛ.

4-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Гол: Сергеев, 16. Мантуан, 90+8.