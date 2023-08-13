«Зенит» — «Факел»: футболисты вступили в перепалку из-за решения арбитра не назначать пенальти

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Факелом», который проходит в Санкт-Петербурге.

В концовке встречи арбитр Павел Шадыханов обратился к системе VAR из-за подозрения игры рукой со стороны футболиста сине-бело-голубых в своей штрафной, однако после просмотра видеоповтора зафиксировал нарушение гостей и не назначил 11-метровый удар в ворота петербуржцев. Из-за этого решения произошла стычка между игроками обеих команд.

Счёт в матче в данный момент 1:0 в пользу подопечных Сергея Семака.