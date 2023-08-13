Бальбуэна высказался о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Конечно, каждый попрощался с Арсеном, потому что мы знали это вчера. Пожелали Захаряну всего наилучшего. Мы знаем, на что он способен. Это ещё молодой игрок, ему есть куда расти. Надеюсь, у него получится в его новом приключении», — цитирует Бальбуэну «Спорт-Экспресс».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.