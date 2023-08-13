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Судья Николаев высказался о неназначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Факелом» 

Эпизод произошёл в концовке очной встречи футбольных клубов. 
13 августа 2023 20:02
автор: Глеб Шевяков

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев объяснил, почему судья Павел Шадыханов принял решение не назначать 11-метровый удар в ворота «Зенита» в концовке матча 4-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0).

В конце второго тайма была задействована система VAR из-за подозрения игры рукой со стороны футболиста питерской команды, однако после просмотра видеоповтора фол зафиксирован не был.

«Это комплексный эпизод, когда несколько фолов произошли в течение 10 секунд. Первый эпизод — с возможным фолом, когда игрок «Факел» наступил на мяч и сам упал. Потом было единоборство, ставшее ключевым. Было нарушение в атаке, после чего последовал удар по воротам. Прав VAR, это командная работа. Система VAR помогла тут Шадыханову», – приводит слова Николаева «Матч ТВ».

По итогам четырёх туров РПЛ «Зенит» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав семь очков. «Факел» находится на последнем, 16-м месте, не имея очков в своём активе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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