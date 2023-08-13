Игорь Захаров: по нашей лиге уже можно писать энциклопедию о странных решениях судей

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров оценил эпизод, случившийся в матче 4-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом».

«Сложно оценить, возможно, арбитр должен был свистеть ещё до того, как дело дошло до ворот «Зенита». Эпизод странный, по нашей лиге уже можно писать энциклопедию о странных решениях. Нужно разбирать эту ситуацию, мне сложно однозначно дать оценку решению судьи. Нельзя сейчас просто посмотреть разок и сказать», — сказал Захаров в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, в концовке встречи арбитр Павел Шадыханов обратился к системе VAR из-за подозрения игры рукой со стороны футболиста сине-бело-голубых в своей штрафной, однако после просмотра видеоповтора зафиксировал нарушение гостей и не назначил 11-метровый удар в ворота петербуржцев. Из-за этого решения произошла стычка между игроками обеих команд.