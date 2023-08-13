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Арбитр Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче «Зенит» — «Факел»

В концовке второго тайма Павел Шадыханов не назначил 11-метровый удар в ворота питерского клуба. 
13 августа 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков

Бывший российский арбитр Игорь Федотов считает, что судья Павел Шадыханов принял верное решение не назначать пенальти в ворота «Зенита» в концовке матча 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

Отметим, в конце игры арбитру пришлось воспользоваться системой VAR из-за подозрения игры рукой со стороны игрока петербуржцев, однако после просмотра повтора судья зафиксировал нарушение гостевой команды.

«Никакого пенальти в ворота «Зенита» тут быть не могло. Шадыханов изначально пропустил очевидный фол со стороны игрока «Факела»: игрок подбил ногу сопернику. Да, дальше была рука у Эраковича, но это неважно», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что в прошедшем матче «Зенит» одержал победу над «Факелом» со счётом 2:0. Авторами забитых мячей стали нападающий Иван Сергеев и полузащитник Густаво Мантуан.

источник: Чемпионат.com
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