«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью на старте сезона в чемпионате Англии

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ливерпулем», который проходил в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Отметим, что очная встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

За мерсисайдцев гол забил форвард Луис Диас на 18-й минуте матча. Лондонский клуб ответил забитым мячом защитника Акселя Дисаси на 37-й минуте.

Благодаря системе VAR были отменены по голу каждой команды.

В следующем туре АПЛ, 20 августа, «Челси» сыграет дома против «Вест Хэма», «Ливерпуль» на день раньше примет на своём поле «Борнмут».

АПЛ.

1-й тур.

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:1 (1:1)

Голы: Дисаси, 37 – Диас, 18.