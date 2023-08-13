Медицинский штаб ЦСКА объяснил, почему Акинфеев не играет против «Сочи»

ЦСКА объяснил, почему вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев попал запас на матч 4-го тура РПЛ с «Сочи».

В соцсетях клуба опубликовано видео с главным врачом красно-синих Эдуардом Безугловым.

«У Игоря Владимировича вчера появился небольшой дискомфорт. Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он сохраняется и не позволяет ему полноценно принять участие в игре. Поэтому он сегодня остался в запасе. Надеюсь, в ближайшее время проблему эту он сможет решить», — сказал Безуглов.

Также по решению медицинского штаба армейцам недоступны защитники Илья Агапов, Милан Гаич и хавбек Бактиёр Зайнутдинов.