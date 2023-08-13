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Семак: Вендел пропустил предсезонную подготовку, чудес не бывает

Бразилец не участвовал в предсезонке.
13 августа 2023 20:40
автор: Александр Кожевников

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Чудес не бывает, Вендел пропустил предсезонную подготовку. Конечно, природа одарила его функциональными способностями. Он работает и будет набирать форму через матчи», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Вендел отыграл 68 минут в матче с «Факелом», после чего был заменён. Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:0.

источник: ФК «Зенит»
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