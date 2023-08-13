Семак: Вендел пропустил предсезонную подготовку, чудес не бывает

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Чудес не бывает, Вендел пропустил предсезонную подготовку. Конечно, природа одарила его функциональными способностями. Он работает и будет набирать форму через матчи», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Вендел отыграл 68 минут в матче с «Факелом», после чего был заменён. Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:0.