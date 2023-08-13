Смолов рассказал, какое средство может помочь справиться с поражением 

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос фаната, какое пиво необходимо употреблять после поражений.

«Какое пиво нужно выпить после поражения? После поражения пиво не помогает, надо покрепче (смеется)», — приводит слова 33-летнего футболиста Sport24.ru.

Добавим, Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне в составе московской команды он провёл четыре матча, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.