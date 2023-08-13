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Вратарь «Факела» Гудиев рассказал об эмоциях после поражения «Зениту»

Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
13 августа 2023 21:01
автор: Александр Кожевников

Голкипер воронежского «Факела» Виталий Гудиев подвёл итоги матча четвёртого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

«Ну такое, немножечко опустошение после игры. Концовка была яркая, но не в нашу пользу. Обидно, думали уже пенальти, когда судья пошел. Он как-то и жестом показал пенальти, а оказалось, это был фол. Не знаю, не могу сказать точно, но лично мое мнение с этим ВАР, что смотришь Лигу чемпионов, другие игры, там трактуют так. Если так держишь, не проблема, все борются, а от этого можно в России упасть — контакт был. Как-то непонятно, не хочется это комментировать.

«Зенит» лучше играл в первом тайме, у них было очень много моментов, классно играли. А второй тайм, считаю, пацаны отдали себя полностью и по своей самоотдаче очко заслужили. Спасибо болельщикам хочется сказать, которые постоянно нас поддерживают», - приводит слова Гудиева «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:0.

источник: «Спорт-Экспресс»
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