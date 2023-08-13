Смолов надеется, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» станет толчком для переезда россиян в Европу

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов оценил скорый переход своего одноклубника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее в московском клубе сообщили, что 20-летний футболист сегодня, 13 августа, отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования.

«Я надеюсь, что трансфер состоится. Это будет плюс не только для «Динамо», но и всего российского футбола. Надеюсь, что это послужит нам толчком, чтобы европейские клубы брали российских игроков из чемпионата России, и они будут уезжать», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Добавим, Захарян является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять встреч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.