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Два специалиста претендуют на пост главного тренера сборной Италии 

Оба итальянца в настоящее время находятся без работы.
13 августа 2023 21:40
автор: Глеб Шевяков

Главными претендентами на должность главного тренера сборной Италии являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Sky Sports.

Отметим, сегодня, 13 августа, Роберто Манчини покинул пост наставника итальянской национальной команды и в ближайшее время может возглавить сборную Саудовской Аравии.

Добавим, по окончании сезона-2022/2023 Спаллетти ушёл с должности главного тренера «Наполи», с которым завоевал титул Серии А.

Конте в марте нынешнего года был отправлен в отставку из «Тоттенхэма» и с тех пор не тренировал.

источник: Sky Sports
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