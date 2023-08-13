Два специалиста претендуют на пост главного тренера сборной Италии 

Главными претендентами на должность главного тренера сборной Италии являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Sky Sports.

Отметим, сегодня, 13 августа, Роберто Манчини покинул пост наставника итальянской национальной команды и в ближайшее время может возглавить сборную Саудовской Аравии.

Добавим, по окончании сезона-2022/2023 Спаллетти ушёл с должности главного тренера «Наполи», с которым завоевал титул Серии А.

Конте в марте нынешнего года был отправлен в отставку из «Тоттенхэма» и с тех пор не тренировал.