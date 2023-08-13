ЦСКА – «Сочи»: гости в меньшинстве сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА принимает на своём поле «Сочи».

Отметим, что на 78-й минуте встречи счёт на табло стал 1:1 после того, как забитым мячом отличился полузащитник гостей Мигель Сильвейра. Бразилец забил первый гол в чемпионате России.

Ранее армейцы вышли вперёд благодаря автоголу нападающего сочинцев Луки Джорджевича.

По итогам трёх туров ЦСКА с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своём активе три очка.