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ЦСКА – «Сочи»: Заболотный вновь вывел хозяев вперёд в концовке второго тайма

Российский форвард отличился на 89-й минуте.
13 августа 2023 21:54
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА принимает на своём поле «Сочи».

Отметим, что на 89-й минуте встречи нападающий красно-синих Антон Заболотный отправил в ворота гостей второй гол и тем самым снова вывел свою команду вперёд.

Таким образом, счёт в матче стал 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В настоящее время армейцы с шестью очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своём активе три очка.

источник: «Советский спорт»
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