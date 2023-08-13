ЦСКА – «Сочи»: Заболотный вновь вывел хозяев вперёд в концовке второго тайма

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА принимает на своём поле «Сочи».

Отметим, что на 89-й минуте встречи нападающий красно-синих Антон Заболотный отправил в ворота гостей второй гол и тем самым снова вывел свою команду вперёд.

Таким образом, счёт в матче стал 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В настоящее время армейцы с шестью очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своём активе три очка.