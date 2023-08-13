ЦСКА в большинстве вырвал победу у «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

ЦСКА на своём поле одержал победу над «Сочи» в матче 4-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев.

С 48-й минуты гости играли вдесятером после того, как с поля был удалён Марсело Алвес.

На 53-й минуте автогол на свой счёт записал форвард сочинцев Лука Джорджевич. «Барсы» ответили голом полузащитника Мигеля Сильвейры на 78-й минуте. В концовке второго тайма забитыми мячами отличились нападающий Антон Заболотный (89) и защитник Михаил Рядно (90+4) и принесли победу столичному клубу.

Таким образом, ЦСКА набирает девять очков и поднимается на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 11-й позиции, имея в своём активе три очка.

РПЛ.

4-й тур.

ЦСКА – «Сочи» – 3:1 (0:0)

Голы: Джорджевич, 53 (автогол). Заболотный, 89. Рядно, 90+4 – Мигель, 78.