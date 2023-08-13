Стало известно, какую сумму «Аль-Хиляль» заплатит «ПСЖ» за переход Неймара 

Руководство «Аль-Хиляля» согласовало трансфер форварда «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.

Как утверждает источник, 31-летний футболист обойдётся аравийской команде в 90 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты. Сообщается, что бразильский игрок заключит двухлетнее соглашение с новым клубом.

Добавим, Неймар присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. Всего за красно-синих он отыграл 173 матча, отличился 118 забитыми мячами и отдал 77 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.