Игрок ЦСКА Глебов покинул стадион на скорой помощи после матча РПЛ с «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов был отправлен в больницу на скорой помощи после матча 4-го тура чемпионата России между московским клубом и «Сочи».

Отметим, в концовке первого тайма 17-летний игрок в результате столкновения получил повреждение в районе спины и в перерыве на его позицию вышел защитник Михаил Рядно.

Добавим, что очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-синих.

В настоящее время ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков после четырёх матчей. «Сочи» идёт на 11-м месте с тремя очками.