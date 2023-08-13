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Игрок ЦСКА Глебов покинул стадион на скорой помощи после матча РПЛ с «Сочи»

По ходу встречи футболист получил повреждение и был заменён.
13 августа 2023 23:06
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов был отправлен в больницу на скорой помощи после матча 4-го тура чемпионата России между московским клубом и «Сочи».

Отметим, в концовке первого тайма 17-летний игрок в результате столкновения получил повреждение в районе спины и в перерыве на его позицию вышел защитник Михаил Рядно.

Добавим, что очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-синих.

В настоящее время ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков после четырёх матчей. «Сочи» идёт на 11-м месте с тремя очками.

источник: «Советский спорт»
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