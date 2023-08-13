ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер ЦСКА Федотов высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» 

Ранее сообщалось, что казахстанский футболист в скором времени присоединится к турецкой команде.
13 августа 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на новость по поводу возможного перехода полузащитника команды Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

Ранее появилась информация, что сделка согласована и «чёрные орлы» заплатят за хавбека четыре миллиона евро.

«Никаких медосмотров и решений нет. Да, идут переговоры, не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим. Очень плотный график у команды», – приводит слова 57-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Набабкин рассказал, как футболисты ЦСКА поддержали Торопа, заменившего Акинфеева
Капитан армейцев пропустил матч против «Сочи».
13.08.2023 23:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Игрок ЦСКА Глебов покинул стадион на скорой помощи после матча РПЛ с «Сочи»
По ходу встречи футболист получил повреждение и был заменён.
13.08.2023 23:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Роман — наш лидер». Гендиректор «Спартака» опроверг уход Зобнина из клуба
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.
13.08.2023 22:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, какую сумму «Аль-Хиляль» заплатит «ПСЖ» за переход Неймара 
Бразилец выступает за парижскую команду с 2017 года. 
13.08.2023 22:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кокорин отличился в товарищеском матче «Фиорентины» с ОФИ
Нападающий забил гол во втором матче подряд.
13.08.2023 22:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Челси» Лукаку может продолжить карьеру в другом клубе Лондона 
Бельгиец принадлежит «пенсионерам» с 2021 года. 
13.08.2023 22:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА в большинстве вырвал победу у «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ
ЦСКА в большинстве вырвал победу у «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ
Игра проходила в Москве на «ВЭБ Арене».
13.08.2023 22:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник ЦСКА Рядно забил третий гол в ворота «Сочи»
Результат предопределен.
13.08.2023 22:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА – «Сочи»: Заболотный вновь вывел хозяев вперёд в концовке второго тайма
Российский форвард отличился на 89-й минуте.
13.08.2023 21:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.