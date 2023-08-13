Тренер ЦСКА Федотов высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» 

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на новость по поводу возможного перехода полузащитника команды Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

Ранее появилась информация, что сделка согласована и «чёрные орлы» заплатят за хавбека четыре миллиона евро.

«Никаких медосмотров и решений нет. Да, идут переговоры, не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим. Очень плотный график у команды», – приводит слова 57-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.