«Глебов просто не мог ходить». Федотов рассказал о состоянии футболиста

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал травму полузащитника Кирилла Глебова в матче 4-го тура РПЛ против «Сочи».

«Пока не владеем полностью информацией. Ему попало в сплетение нервных окончаний, у него не двигалась нога. Повезли в клинику. Думаю, что укольчик расслабляющий, обезболивающий — все встанет на свои места. В непростое место пришелся удар. Человек не смог продолжить играть, хотя он боевой парень. Но Глебов просто не мог ходить. Так и было», - приводит «Матч ТВ» слова Федотова.

Отметим, в концовке первого тайма 17-летний игрок в результате столкновения получил повреждение в районе спины и в перерыве на его позицию вышел защитник Михаил Рядно.

В настоящее время ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков после четырёх матчей. «Сочи» идёт на 11-м месте с тремя очками.