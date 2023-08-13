Нападающий ЦСКА Заболотный оценил свой гол в ворота «Сочи» в матче РПЛ

Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался о своём забитом мяче в матче 4-го тура чемпионата России против «Сочи».

Отметим, что московский клуб обыграл своего соперника со счётом 3:1. Ранее в рамках Кубка России 32-летний футболист совершил промах в пустые ворота «Факела», за что извинился перед одноклубниками в раздевалке после завершения игры.

«Видео из раздевалки? Вдвойне приятно после такого забивать. Семья справилась, жена пролила немного слёз, это часть профессии — хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом», – приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Добавим, Заболотный присоединился к ЦСКА в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл семь матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.