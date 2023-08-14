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Стали известны главные кандидаты на пост нового главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини ушёл в отставку.
14 августа 2023 08:13
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 августа, издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что Антонио Конте и Лучано Спаллетти являются главными претендентами на пост нового главного тренера «Скуадра Адзурры».

54-летний Конте уже работал с национальной командой с 2014 по 2016 годы. После ухода из «Тоттенхэма» итальянский специалист находится без работы.

64-летний Спаллетти в минувшем сезоне привёл «Наполи» к победе в Серии А, однако затем принял решение уйти из неаполитанской команды.

Напомним, вчера, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини ушёл в отставку с поста главного тренера Италии из-за конфликта с главной итальянской Федерации футбола Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 году, и привёл её к победе на Евро-2020.

источник: La Gazzetta dello Sport
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