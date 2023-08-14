«Прибавляет от матча к матчу». Сергей Семак – о форме Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущей форме защитника своей команды Марио Фернандеса, который перешёл в санкт-петербургский клуб в июле 2023 года.

«Что касается состояния Марио, то да, набирает. Он в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, прибавляет от матча к матчу. Мы очень этому рады», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, вчера, 13 августа, Марио Фернандес впервые вышел в стартовом составе санкт-петербургского клуба в игре против «Факела» (2:0).