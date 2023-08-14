«Пари НН» — «Ахмат»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

14 августа в 19:30 (мск) в заключительном матче 4-го тура РПЛ «Пари НН» проведёт домашний матч с «Ахматом».

Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». Главный арбитр — Виталий Мешков (Дмитров).

Посмотреть встречу «Пари НН» — «Ахмат» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Также игра будет показана по платному каналу «Матч Премьер».

В первых трёх турах нижегородский коллектив набрал всего одно очко, и на текущий момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «Ахмат» одна победа и два поражения. Грозненский клуб идёт на 10-й строчке с тремя баллами в активе.