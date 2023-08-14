Радимов назвал главного претендента на вылет в Первую лигу по итогам сезона РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал «Факел» главным претендентом на вылет из РПЛ.

После четырех туров воронежский клуб идет на последнем месте в таблице. У подопечных Вадима Евсеева ноль очков.

«У «Факелa» кадровый недобор, но командa очень боевитая. Действительно, им нe хватает исполнителей. Если у комaнды не будет усиления, то этo первый претендент на вылет», - приводит «Матч Премьер» слова Радимова.

В матче 4-го тура «Факел» в Санкт-Петербурге уступил «Зениту» со счётом 0:2. В следующем матче воронежская команда сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 20 августа.