«Его переход — глоток воздуха». Фёдор Чалов – о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от перехода Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы всё получилось. С учётом ситуации вокруг — этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят», — сказал Чалов в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее в московском клубе сообщили, что 20-летний футболист отправился в Испанию для прохождения медицинского обследования и дальнейшего подписания контракта с клубом Ла Лиги.

Добавим, Захарян является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять встреч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.