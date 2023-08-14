Казаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Динамо» в матче РПЛ

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев прокомментировал игру команды в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».

Отметим, что встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 2:0.

«Думаю, что если бы забили в первом тайме, то пошла бы другая игра. К сожалению, реализация хромает — не можем забить первыми. Игнашевич после матча поблагодарил за игру. Нет смысла разбирать игру сейчас», — цитирует Казаева «Чемпионат».

На данный момент клуб из Калининграда занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав три очка.