Бывший тренер «Шахтера» Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать игроков в РПЛ

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека призвал два португальских клуба не продавать своих футболистов в российские команды.

Ранее 50-летний футболист возглавлял донецкий «Шахтёр».

«Читал, что «Бeнфика» и моя «Брага» рассматривают возмoжность продажи Шикинью и Тормены российским клубaм. «Бенфика», которая с пeрвых дней помогала Украине, и мoя «Брага», которую возглaвляют отзывчивые люди с бoльшими сердцами. Я не xочу в это верить, отказываюсь этo делать», — написал Фонсека на своей странице в соцсети.

Отметим, что итальянский «Сассуоло» ранее отказался вступать в переговоры со «Спартаком» о продаже Рожерио.

Под руководством Фонсеки «Шахтёр» трижды становился чемпионом Украины и столько же раз завоевывал Кубок страны.