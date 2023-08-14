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Александр Головин прокомментировал первую победу «Монако» в сезоне

Монегаски одержали победу над «Клермоном» со счетом 4:2.
14 августа 2023 09:41
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако» на позиции полузащитника, поделился эмоциями после победы своей команды над «Клермоном» (4:2) в матче 1-го тура Лиги 1.

«Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как нашей стороны, так и со стороны соперника. Но самое главное довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим», — сказал Головин в интервью изданию «Чемпионат».

В составе «Монако» дубль оформил нападающий Виссам Бен-Йеддер, один гол на счету защитника Вандерсона и полузащитника Магнеса Аклиуша (90+3).

источник: Чемпионат.com
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