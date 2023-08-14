Известны детали продления контракта Осимхена с «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен подпишет новое соглашение с клубом.

Как сообщает Sports Zone, 24-летний футболист по новому контракту будет зарабатывать 9 млн евро в год. Также нападающий может получить один миллион дополнительно, если «Наполи» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, и ещё 2 млн, если нигериец поможет клубу выиграть чемпионат Италии.

Отметим, что в новом соглашении будет прописана сумма отступных для выкупа Осимхена. Она будет действовать с лета 2024 года и составит 150 млн евро .

В минувшем сезоне форвард провел 39 матчей, в которых отметился 31 забитым мячом и пятью результативными передачами.