Фёдор Смолов пожелал Кокорину остаться в «Фиорентине»

Российский форвард московского «Динамо» Федор Смолов считает, что его соотечественнику Александру Кокорину не стоит уходить из итальянской «Фиорентины».

«Мы с Кокориным на связи. Что касается «Фиорентины», насколько я знаю, там не такие простые у него отношения были. Я желаю ему там остаться. У Саши есть футбольные качества, и он может там конкурировать. Пожелаю ему успеха», — сказал Смолов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 12 августа, российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин отличился в товарищеском матче, забив гол в ворота греческой команды ОФИ.