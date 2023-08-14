В ЦСКА заявили, что Лингард не перейдет в армейский клуб

Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по коммуникациям ЦСКА, заявил, что переход английского полузащитника Джесси Лингарда в состав столичных армейцев вряд ли произойдет.

«Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», — сказал Брейдо в интервью ТАСС.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА сообщал, что агент Лингарда предлагал услуги своего клиента красно-синим.

30-летний полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2022 год. Прошлый сезон он провёл в составе «Ноттингем Фореста». На данный момент экс-игрок английской сборной является свободным агентом.