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Руслан Пименов: переход Захаряна в «Реал Сосьедад» может вызвать интерес к РПЛ в Европе

Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
14 августа 2023 10:35
автор: Александр Поволоцкий

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал переход Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее в московском клубе сообщили, что 20-летний футболист отправился в Испанию для прохождения медицинского обследования и дальнейшего подписания контракта с клубом Ла Лиги.

«Надеюсь, что Захарян заиграет в «Реал Сосьедад». Он — лицо РПЛ и «Динамо». Клуб отдал его в Испанию за хорошие деньги. Захарян должен играть там в основном составе, прибавлять — и тогда РПЛ будет снова интересна европейским командам», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне за бело-голубых Захарян провёл пять игр, отметился двумя забитыми мячами и отдал один ассист.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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