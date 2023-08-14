Руслан Пименов: переход Захаряна в «Реал Сосьедад» может вызвать интерес к РПЛ в Европе

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал переход Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее в московском клубе сообщили, что 20-летний футболист отправился в Испанию для прохождения медицинского обследования и дальнейшего подписания контракта с клубом Ла Лиги.

«Надеюсь, что Захарян заиграет в «Реал Сосьедад». Он — лицо РПЛ и «Динамо». Клуб отдал его в Испанию за хорошие деньги. Захарян должен играть там в основном составе, прибавлять — и тогда РПЛ будет снова интересна европейским командам», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне за бело-голубых Захарян провёл пять игр, отметился двумя забитыми мячами и отдал один ассист.