Клопп прокомментировал недовольство Салаха после замены в матче с «Челси»

Немецкий специалист Юрген Клопп, занимающий пост наставника «Ливерпуля», поделился мыслями о форварде своей команды Мохамеде Салахе.

Египетский нападающий был очень зол после того, как его заменили на 77-й минуте.

«Я могу понять, почему Салах так отреагировал. Если бы он забил в этом матче, то установил бы новый рекорд по голам в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом во время замены. Команде всегда нужны новые силы. Это все, что я могу сказать по этому эпизоду», - заявил Клопп в интервью BBC Sport.

Отметим, что очная встреча между «Челси» и «Ливерпулем» завершилась ничейным результатом – 1:1.

За мерсисайдцев гол забил форвард Луис Диас на 18-й минуте матча. Лондонский клуб ответил забитым мячом защитника Акселя Дисаси на 37-й минуте.