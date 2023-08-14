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Агент форварда «Крылья Советов» Гарре заявил, что клуб не намерены продавать игрока

Футболись играет за самарскую команду с января 2023 года
14 августа 2023 11:03
автор: Александр Поволоцкий

Агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре сообщил об интересе к его клиенту со стороны европейских команд.

Отметим, что контракт 23-летним футболистом с российским клубом рассчитан до июня 2026 года

«Есть команды из Греции и Голландии, которые интересуются Бенхамином, но «Крылья Советов» не намерены есть отпускать, он лучший футболист в команде», — цитирует Эмилио Чемпиона «РБ Спорт».

Добавим, что Transfermarkt оценивает Гарре в 3 млн евро.

В текущем сезоне нападающий сыграл шесть матчей, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

источник: «РБ-Спорт»
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