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Кепа Аррисабалага прилетел в Мадрид для завершения перехода в «Реал»

Испанец выступал за «Челси» с 2018 года.
14 августа 2023 11:48
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 августа, инсайдер Фабрицио Романо сообщает в своих социальных сетях о том, что голкипер Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком мадридского «Реала».

Согласно данным источника, 28-летний голкипер уже прилетел в Мадрид для подписания контракта со «сливочными». Ариссабалага будет выступать за «Реал» на правах аренды. В сделку не будет входить право выкупа 28-летнего футболиста, и в середине 2024 года Кепа вернётся в «Челси».

Напомним, испанский голкипер перешёл в лондонский клуб из «Атлетика» в августе 2018 года. С тех пор за «синих» он провёл 163 матча, пропустил 175 голов и сохранил свои ворота «сухими» в 59 встречах. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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