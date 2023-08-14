Чалов прокомментировал слухи об уходе Зайнутдинова из ЦСКА

Российский форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал слухи о возможном уходе из состава армейской команды казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

25-летний россиянин заявил, что будет рад за своего одноклубника, если он окажется в турецком «Бешикташе».

«Баха — очень качественный футболист, он поможет любой команде. Уйдёт он или нет — давайте у него спрашивать. Если он всё-таки перейдёт в «Бешикташ», то я только буду за него рад», — цитирует Чалова издание «РИА Новости Спорт».

По слухам, Зайнутдинов перейдёт в стамбульский «Бешикташ» за 5 млн евро.