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Чалов прокомментировал слухи об уходе Зайнутдинова из ЦСКА

Казахстанский футболист выступает за красно-синих с 2020 года.
14 августа 2023 12:19
автор: Виталий Овсянников

Российский форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал слухи о возможном уходе из состава армейской команды казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

25-летний россиянин заявил, что будет рад за своего одноклубника, если он окажется в турецком «Бешикташе».

«Баха — очень качественный футболист, он поможет любой команде. Уйдёт он или нет — давайте у него спрашивать. Если он всё-таки перейдёт в «Бешикташ», то я только буду за него рад», — цитирует Чалова издание «РИА Новости Спорт».

По слухам, Зайнутдинов перейдёт в стамбульский «Бешикташ» за 5 млн евро.

источник: «РИА Новости»
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