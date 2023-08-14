КДК РФС ведёт проверку после угроз Дзюбы в адрес журналиста

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался об инциденте с угрозами в адрес журналиста со стороны форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, что конфликт случился после матча 4-го тура железнодорожников с «Крыльями Советов» (1:1). Журналист на своей вопрос Дзюбе о его результативности получил грубый ответ и угрозы.

«Будет ли вынесен на разбор эпизод грубого общения Дзюбы с журналистом? Мы проверяем эпизод, пока не могу сказать. Проверка идёт», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в четырёх играх и записал на свой счёт один забитый мяч.