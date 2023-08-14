Бывший президент «Локомотива» Геркус считает, что клуб испытывает серьёзные проблемы

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре команды на старте нового сезона РПЛ.

На данный момент железнодорожники занимает девятую строчку в турнирной таблице, с пятью набранными очками.

«Хуже дела у «Локомотива». После первых туров, казалось, что у них временные трудности, но, похоже, проблемы там намного серьезнее. Такая невнятная игра в атаке (смотрим на статистику ударов, проникновений в штрафную и не верим своим глазам. С таким подбором исполнителей у «Локомотива» это не просто тревожный звонок, это набат», — написал Геркус на своей странице в соцсети.

Добавим, что «Локомотив» одержал лишь одну победу в новом сезоне, обыграв «Факел» со счётом 4:1.