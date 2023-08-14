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Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем»

Соглашение рассчитано на два года с возможностью пролонгации ещё на сезон.
Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем»
14 августа 2023 12:48
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 14 августа, издание L'Equipe сообщает о том, что экс-форвард «ПСЖ» Неймар уже подписал контракт с клубом Саудовской Аравии – «Аль-Хилялем».

Согласно данным источника, бразильский нападающий заключил соглашение с клубом по схеме «2+1» — контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один.

Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец будет зарабатывать в новой команде 100 млн евро за один год.

Неймар присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. Всего за красно-синих он отыграл 173 матча, отметился 118 забитыми мячами и отдал 77 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, за клуб «Аль-Хиляль» уже выступает экс-форвард «Зенита» Малком, который является соотечественником Неймара.

источник: L'Equipe
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