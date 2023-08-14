Изидор оценил шансы «Локомотива» выиграть трофей в текущем сезоне 

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор считает, что железнодорожники могут завоевать чемпионство РПЛ и Кубок России в сезоне-2023/2024.

«У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», — приводит слова 22-летнего футболиста ТАСС.

Добавим, в настоящее время «Локомотив» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе пять очков.